Leite Lazio, in programma lo scambio di documenti! Le ultimissime

Il calciomercato Lazio continua a sorprenderci, con la dirigenza biancoceleste che sta lavorando per rinforzare il reparto difensivo. Il club capitolino, infatti, ha deciso di fare un investimento importante per la retroguardia, puntando su Diogo Leite, difensore centrale dell’Union Berlino. La trattativa sembra essere giunta alle battute finali, con l’acquisto che appare ormai prossimo alla definizione!
La trattativa in dirittura d’arrivo
Come riportato dal giornalista Alfredo Pedullà su X, la Lazio è ormai pronta a definire l’operazione con l’Union Berlino. Il difensore è considerato un innesto di esperienza internazionale per la difesa biancoceleste. Il trasferimento è ormai in fase avanzata e la firma potrebbe arrivare nelle prossime ore, con lo scambio dei documenti che segnerà la chiusura dell’affare.
Diogo Leite, l’uomo giusto per la Lazio
Con il suo arrivo, Diogo Leite si preannuncia come una pedina fondamentale per il tecnico Maurizio Sarri, che potrà contare su un giocatore solido, abile sia nella marcatura che nel gioco aereo. Un acquisto che rafforzerà la difesa della Lazio e la renderà più competitiva per le sfide future.
