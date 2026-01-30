Futuro Romagnoli: stasera dopo la partita l’ultimo confronto con la Lazio

Futuro Romagnoli, stasera ci sarà un confronto con il club biancoceleste dopo la partita con il Genoa. I dettagli

Il calciomercato della Lazio vive ore frenetiche, segnate da un possibile addio eccellente e un arrivo ormai imminente. La dirigenza biancoceleste sta ridisegnando il pacchetto arretrato, muovendosi con decisione per assicurare al tecnico nuovi innesti di qualità, indipendentemente dalle decisioni dei singoli.

Ore decisive per Romagnoli verso il Qatar

Il futuro di Alessio Romagnoli è a un bivio definitivo. Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, stasera, al termine dell’impegno sul campo, è previsto un ultimo confronto risolutivo tra il calciatore e la società. Sullo sfondo resta il forte interesse di alcuni club qatarioti, una pista che deve chiudersi necessariamente entro domani, data limite per il mercato in Qatar. Il difensore valuta l’offerta araba, mentre la società attende di capire se dovrà rinunciare al suo leader difensivo.

Accordo totale per Diogo Leite dall’Union Berlino

A prescindere dall’esito della vicenda legata all’ex Milan, la Lazio ha già bloccato il sostituto. Si tratta di Diogo Leite, centrale portoghese classe 1999 attualmente in forza all’Union Berlino. Secondo le informazioni diffuse da Gianluca Di Marzio, l’operazione è stata definita sulla base di 3,5 milioni di euro. Un investimento mirato per un profilo internazionale che andrà a rinforzare numericamente e qualitativamente la rosa.

I dettagli del contratto di Diogo Leite

Il calciatore lusitano, in scadenza con il club tedesco, è pronto a legarsi ai colori biancocelesti con un contratto triennale. L’innesto di del centrale garantisce freschezza a un reparto che potrebbe perdere un pezzo da novanta, ma che trova nel portoghese un elemento di sicura affidabilità. La chiusura dell’affare testimonia la volontà del club di non farsi trovare impreparato davanti alle dinamiche del mercato estero.

