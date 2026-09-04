Diogo Leite rimane nel mirino della Lazio, nasce un nuovo tentativo per il centrale portoghese rimasto svincolato

La Lazio torna a muoversi per Diogo Leite. Il club biancoceleste, stando da quanto riportato da Fabrizio Romano su X, avrebbe infatti riattivato nelle ultime ore i contatti con il difensore centrale portoghese classe ’99, individuato come uno dei profili più interessanti per rinforzare il reparto arretrato.

La necessità di aggiungere un nuovo elemento in difesa ha spinto la società capitolina a tornare sul mercato degli svincolati. Dopo alcune uscite e con poche alternative a disposizione di Gennaro Gattuso, il nome di Leite è tornato d’attualità nelle valutazioni della dirigenza.

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Diogo Leite prende tempo per decidere il futuro

La trattativa, però, non si presenta semplice dal momento che il difensore avrebbe ricevuto anche una proposta importante dall’Arabia e starebbe valutando attentamente le possibilità per il prosieguo della propria carriera.

Una risposta definitiva è attesa nei prossimi giorni, con la Lazio chiamata a giocare le proprie carte per convincere il giocatore a scegliere la Serie A ed una piazza calorosa come quella biancoceleste.

Le caratteristiche ideali per la difesa di Gattuso

Il profilo del portoghese rispecchia le esigenze del club biancoceleste: si tratta infatti di un centrale mancino, dotato di buona struttura fisica e qualità nella costruzione dal basso. La sua duttilità rappresenta un ulteriore punto di forza, visto che può essere impiegato sia in una difesa a quattro sia come braccetto di sinistra in una linea a tre.

Dopo l’esperienza con l’Union Berlino, il classe 1999 è diventato un’opportunità interessante a parametro zero. La Lazio continua a monitorare la situazione, ma dovrà fare i conti con la concorrenza e con la decisione del giocatore.