Legrottaglie: «La Lazio ha qualcosa in più della Juventus»

Legrottaglie, le parole del tecnico del Pescara in merito alla lotta scudetto tra la squadra di Sarri e la Lazio di mister Inzaghi

Nicola Legrottaglie, allenatore del Pescara, ha rilasciato un’intervista sulle colonne del Corriere di Torino in cui ha parlato anche della lotta scudetto tra Lazio e Juventus.

«Lazio? Per certi versi ha qualcosa in più dei bianconeri. Chi insegue a livello psicologico gode di piccoli vantaggi rispetto a chi ha tutto da perdere. Insomma, non vedo una squadra privilegiata rispetto all’altra».