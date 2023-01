Legali Juventus: «Palese ingiustizia nei confronti del club»

Legali Juventus, alla luce della sanzione della corte d’appello nei confronti della Juventus i legali annunciano il ricorso

Alla luce della sanzione della corte d’appello nei confronti della Juventus, la quale a causa del caso plusvalenze è stata punita con quindici punti di penalità, da scontare in questo campionato, sono intervenuti i legali del club bianconero i quali espongono quanto segue:

«L’accoglimento del ricorso per revocazione da parte delle Corte d’Appello Federale ci pare costituisca una palese disparità di trattamento ai danni della

Juventus e dei suoi dirigenti rispetto a qualsiasi altra società o tesserato. Attendiamo di leggere le motivazioni per presentare il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport: evidenziamo che alla sola Juve viene attribuita la violazione di una regola, che la giustizia sportiva aveva riconosciuto non esistere. Si tratta di una palese ingiustizia»