Lega e Sky ai ferri corti: dopo la lettera inviata dall’emittente televisiva è scontro totale per i diritti tv

Frattura che appare sempre più insanabile quella tra la Lega di Serie A e Sky. La lettera inviata dall’emittente televisiva ha fatto letteralmente infuriare alcuni presidenti di club e adesso pare che il dialogo sia ai minimi storici.

Come riporta il Corriere dello Sport Sky, Dazn e Img dovranno obbligatoriamente saldare l’ultima rata da 233 milioni totali per i diritti-tv. I club ritengono che sia ormai scontato il ritorno in campo e, quindi, soltanto in caso di stagione non conclusa il tavolo potrebbe riaprirsi. La cifra totale che la Lega andrebbe a perdere nel caso in cui dovesse accettare le richieste delle tv sarebbe di 440 milioni.