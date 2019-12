Lega Serie A, Cicala: «Nessun rapporto tra me e la Lazio»

Lega Serie A, ancora polemiche: questa volta nei confronti del commissario ad acta Mario Cicala

Continua il caos all’interno della Lega di Serie A. Dopo le dimissioni di Miccichè infatti è stato istituito un commissario ad acta, Mario Cicala, che ora è al centro del mirino dei presidenti di Serie A per il suo ruolo per il suo ruolo all’interno del Consiglio di Sorveglianza della Lazio.

Nella giornata di ieri il Commissario Cicala ha provato a fare chiarezza con una nota, come riporta il Corriere della Sera: «In base al decimo comma dell’art. 24 dello statuto della Lazio, il Consigliere supplente subentra e diviene effettivo, acquisendo poteri e doveri, esclusivamente nel caso in cui un Consigliere effettivo lasci definitivamente la carica. Ipotesi finora non realizzata: conseguentemente non si è mai costituito alcun rapporto fra me e la Lazio».