Lega Serie A, Assemblea disertata e Consiglio in conclusione – VIDEO

Lega Serie A, mattinata di decisioni in merito all’emergenza coronavirus: l’Assemblea federale disertata. Il Consiglio sta per concludersi

Si sta svolgendo in queste ore al CONI, il consiglio staordinario della Lega Serie A dove si discuterà dell’emergenza coronavirus in vista delle prossime decisioni che verranno prese in merito.



AGGIORNAMENTO 13:15 – Il Presidente rossonero Scaroni lascia la sede romana del CONI e dichiara: «Il Consiglio sta per finire. L’Assemblea è andata deserta».

AGGIORNAMENTO 12:50 – All’Assemblea arriva anche il direttore generale della Roma Mauro Baldissoni. Nel mentre gli altri delegati si sono spostati nuovamente all’interno della struttura.

AGGIORNAMENTO 12:30 – Regna ancora il caos in Lega e pare che il tutto sia stato momentaneamente sospeso a causa della non presenza di alcuni club. Dato che l’Assemblea Straordinaria può svolgersi con almeno 14 società registrate, ora si attende di capire il da farsi visto che al momento sono arrivati solo i rappresentanti di Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Roma, Sassuolo ed Udinese.

AGGIORNAMENTO ORE 12:20 – Il Consiglio federale si è appena concluso ed i rappresentanti presenti delle società si dirigono in aula per dare inizio all’Assemblea federale.

AGGIORNAMENTO ORE 12:00 – Presenti l’ad De Siervo e il presidente Dal Pino oltre a Scaroni del Milan, al presidente della Lazio Lotito e a Francesco Calvo della Roma. In seguito sono arrivati il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, il ds bianconero Fabio Paratici e l’amministratore delegato del Sassuolo Carnevali.