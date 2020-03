Lega Pro, tutte le partite saranno trasmesse in chiaro fino al 3 aprile

Il presidente della Lega Francesco Ghirelli è riuscito a dare la possibilità ai tifosi di seguire i match anche da casa

«Da oggi fino al 3 aprile le partite di calcio della Serie C saranno disponibili in chiaro sulla piattaforma di Eleven Sports»: questa la nota della Lega Pro che rende pubblica l’iniziativa appena presa. Come riporta l’ANSA infatti il presidente Francesco Ghirelli è riuscito a trovare l’accordo per far trasmettere in diretta streaming tutte le partite di calcio delle 60 squadre a cui i tifosi potranno assistere in maniera del tutto gratuita. La RAI, che trasmette in diretta TV le partite del posticipo del lunedì sera, ha dato l’ok per l’operazione.