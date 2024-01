Lecce, ufficiale il nuovo acquisto. Ci sarà già contro la Lazio? Tutti i dettagli

Il Lecce, prossimo avversario della Lazio, ha annunciato l’acquisto di Santiago Pierotti, ala destra classe 2001, in arrivo direttamente dall’Argentina. Il contratto e le firme sono state depositate. Lunedì l’esterno offensivo, attualmente in forza al Colon Santa Fè, sarà in Italia per le visite mediche.

IL COMUNICATO DEL CLUB– «L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Santiago Pierotti, esterno offensivo argentino classe 2001, acquistato a titolo definitivo, lunedì prossimo sarà a Lecce per sostenere le visite mediche».