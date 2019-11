Lecce, Sticchi Damiani: «Il rigore andava ripetuto»

Lecce, il patron dei pugliesi Sticchi Damiani torna a parlare del gol annullato alla squadra di Liverani

Il presidente del Lecce è tornato a parlare del match tra Lazio e Lecce a margine dell’incontro tra arbitri e club.

«Il regolamento prevede che in caso di invasione dei giocatori delle due squadre il rigore va ripetuto, senza vedere cosa succede dopo. Poi il regolamento prevede anche l’ipotesi in cui nell’area entra o un attaccante o un difendente. Il protocollo VAR che dovrebbe vedere chi si avvantaggia dell’azione si riferisce solo all’invasione dell’uno o dell’altro. Dobbiamo capirci. L’idea che invadano entrambi e il VAR punisca solo uno è una cosa che non regge».

.