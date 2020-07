Lecce, Liverani: «Possiamo creare problemi alla Lazio». E su Inzaghi…

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha presentato la gara contro la Lazio, durante la conferenza stampa delal vigilia

Fabio Liverani presenta la gara tra il suo Lecce e la Lazio di Simone Inzaghi, nella canonica conferenza della vigilia. Ecco le sue parole:

PASSATO – «Io la vivo come sempre quando affronto le mie ex squadre. Nulla toglie al passato, come nulla toglie al presente. Ci saranno 90′ in cui penseremo al nostro bene. Abbiamo bisogno di punti per muovere la classifica, di fare la prestazione rispettando l’avversario, sapendo che affrontiamo la squadra che era più in forma prima del lockdown, una squadra che sta lottando per vincere lo scudetto. La mia squadra ha fatto una buona partita all’andata e abbiamo delle possibilità per crear loro problemi. Dobbiamo dare il massimo per fare punti».

RIPARTIRE – «Veniamo tutte e due da sconfitte, tutte e due vogliamo ripartire, tutte e due vogliamo rimetterci in carreggiata. Dobbiamo guardare in casa nostra, pensare a noi e fare una partita per fare un risultato positivo».

INZAGHI – «Siamo una classe di calciatori che ha giocato insieme, ci sentiamo da tantissimi anni. Noi, Gattuso, De Zerbi, D’Aversa… Ci siamo incontrati sui campi e ora ci incontriamo da allenatori. C’è grande orgoglio per questo fatto, ma nei 90′ ognuno pensa ai propri interessi. Rimane il rapporto, ma sul campo bisogna vincere».

PRONOSTICO – «La mia squadra può fare di tutto, ha le qualità per creare difficoltà alla Lazio. Dobbiamo fare una partita di gamba, di corsa, di cattiveria. A noi non basta poco per portare via tanto, dobbiamo fare tantissimo per portare via tanto».