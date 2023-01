Lecce-Lazio streaming LIVE diretta TV: ecco dove vederla

Lecce-Lazio streaming LIVE diretta TV. Ecco dove vedere la partita che si disputerà oggi pomeriggio alle 16.30

Riparte il campionato dopo la pausa mondiale e oggi pomeriggio alle 16.30 é il turno di Lecce-Lazio che si terrà allo stadio Via del Mare. Dopo oltre 50 giorni si ritorna in campo, per i biancocelesti in trasferta a Lecce sarebbero 3 punti importanti da conquistare. Per chi volesse vedere la partita da casa la gara sarà trasmessa su DAZN, su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW.