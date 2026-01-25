Connect with us

News

Lecce Lazio, com’è stata considerata la prova dei biancocelesti? I voti dei quotidiani sportivi

Published

2 ore ago

on

By

Image Photo930361
Ci Lecce 24/01/2026 - campionato di calcio serie A / Lecce-Lazio / foto Carmelo Imbesi/Image Sport nella foto: Matias Vecino-Omri Gandelman

Lecce Lazio, vi riportiamo di seguito i voti realizzati dai quotidiani sportivi sulla prestazione della formazione biancoceleste

Pareggi a reti inviolate allo stadio Via del Mare tra Lecce e Lazio nella 22a giornata di Serie A. Partita dalle emozioni contrastanti, soprattutto per l’ultima di Alessio Romagnoli, prossimo al trasferimento all’Al Sadd, in maglia biancoceleste. Vi riportiamo di seguito i voti dei principali quotidiani sportivi sulla formazione di Sarri:

GAZZETTA DELLO SPORT: Provedel 7; Lazzari 6 (dal 28’ s.t. Pellegrini 6), Gila 6 (dal 19’ s.t. Provstgaard 6), Romagnoli 6,5, Marusic 6; Basic 6, Vecino 5 (dal 19’ s.t. Dele-Bashiru 6), Taylor 6; Cancellieri 5 (dal 36’ s.t. Isaksen 6), Dia 5 (dal 19’ s.t. Ratkov 5,5), Zaccagni 6. All. Sarri 6

CORRIERE DELLO SPORT: Provedel 6,5; Lazzari 5,5 (dal 28’ s.t. Pellegrini 6), Gila 6 (dal 19’ s.t. Provstgaard 5,5), Romagnoli 6,5, Marusic 5; Basic 5, Vecino 5 (dal 19’ s.t. Dele-Bashiru 5,5), Taylor 5; Cancellieri 4,5 (dal 36’ s.t. Isaksen SV), Dia 4,5 (dal 19’ s.t. Ratkov 5,5), Zaccagni 5,5. All. Sarri 6

TUTTOSPORT: Provedel 6,5; Lazzari 6 (dal 28’ s.t. Pellegrini 6), Gila 6,5 (dal 19’ s.t. Provstgaard 6), Romagnoli 6,5, Marusic 6; Basic 6,5, Vecino 6 (dal 19’ s.t. Dele-Bashiru 6), Taylor 6,5; Cancellieri 6 (dal 36’ s.t. Isaksen SV), Dia 6 (dal 19’ s.t. Ratkov 6), Zaccagni 6. All. Sarri 6

LEGGI ANCHE: Futuro Gila, sarà addio a luglio! Primi contatti con una big italiana! L’indiscrezione

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×