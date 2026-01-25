Futuro Gila, sarà addio a luglio! Primi contatti con una big italiana: l’indiscrezione

Futuro Gila, sarà addio a luglio per il difensore: primi contatti positivi con una big del campionato italiano. L’indiscrezione

Il calciomercato estivo si scalda improvvisamente con una notizia che scuote l’asse Roma-Milano. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, il difensore spagnolo Mario Gila sarebbe pronto a salutare la Lazio al termine della stagione. Il Milan, sempre alla ricerca di profili giovani ma già pronti per palcoscenici importanti, si è fiondato sul calciatore, avviando i primi colloqui che avrebbero già dato esito positivo.

Il Milan punta con decisione su Gila

L’interesse per il difensore centrale non è casuale. Il club rossonero ha individuato nel classe 2000 il rinforzo ideale per garantire freschezza e velocità al reparto arretrato. I primi approcci tra la dirigenza miilanese e l’entourage del giocatore hanno confermato la volontà del giocatore di compiere un ulteriore salto di qualità. Dopo le ottime prestazioni fornite in maglia biancoceleste, lo spagnolo vede nel progetto rossonero la vetrina perfetta per la definitiva consacrazione internazionale.

Il prezzo fissato dalla Lazio per Gila

La trattativa, tuttavia, non si preannuncia semplicissima sul fronte economico. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, valuta il cartellino di Gila circa 20 milioni di euro. Una cifra importante ma giustificata dalla crescita esponenziale del ragazzo nell’ultimo anno. Il Milan sta studiando la strategia giusta per limare le richieste, consapevole che il talento dell’ex canterano del Real Madrid potrebbe valere l’investimento, considerando anche la sua duttilità tattica in una difesa a quattro o a tre.

L’ombra del Real Madrid sul futuro del centrale

Un dettaglio fondamentale che complica i piani dei capitolini riguarda gli accordi pregressi con il Real Madrid. I “Blancos”, al momento della cessione del calciatore ai biancocelesti, hanno mantenuto una clausola sulla futura rivendita pari al 50%. Questo significa che, in caso di fumata bianca a 20 milioni, metà dell’incasso volerebbe verso la Spagna, lasciando alla società capitolina solo 10 milioni di euro. Proprio per questo motivo, la Lazio difficilmente accetterà sconti, cercando di massimizzare il profitto per poter poi tornare sul mercato a caccia di un sostituto all’altezza.

