Lecce-Lazio, ecco la possibile formazione di Sarri. I probabili schieramenti del tecnico biancoceleste per la partita di oggi in Via del Mare

Manca sempre meno alla partita di oggi alle 16.30 che vedrà la Lazio, scendere in campo allo stadio Via del Mare, contro il Lecce. Il tecnico biancoceleste potrebbe optare per un 4-3-3: schierando Provedel-Marusic-Romagnogli-Casale-Lazzari, Vecino-Cataldi-Milinkovic mentre nel reparto offensivo puntare su Pedro-Immobile-Felipe Anderson. Questa potrebbe essere la possibile formazione che potrebbe scendere in campo oggi contro il Lecce, gara che vale per la sedicesima giornata di campionato