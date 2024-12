Giampaolo a Sky: «Con Baroni abbiamo condiviso un’esperienza. Subire sei gol non fa bene a nessuno, ma la Lazio ha la forza»

Giampaolo ha rilasciato alcune dichiarazioni nel prepartita ai microfoni di Sky Sport. Ha presentato così la sfida del Via del Mare

Nel prepartita di Lecce–Lazio, gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il mister dei salentini Giampaolo. Queste le sue parole:

«Con Marco abbiamo condiviso un’esperienza insieme a Siena quando lui allenava la Primavera. Gli ho fatto i complimenti perché so il lavoro che ha fatto per arrivare fin qui e lui si è detto contento del mio ritorno. Subire 6 gol non fa bene a nessuno, ma la Lazio ha la forza per riprendersi».