Lecce Lazio, Giampaolo prova a recuperare un difensore: domani rifinitura e conferenza stampa

Lecce Lazio, il tecnico dei giallorossi spera di recuperare questo difensore e domani guiderà la rifinitura alla vigilia del match del Via del Mare

Come riportato da calciolecce.it, il Lecce sta preparando la sfida di campionato contro la Lazio e Marco Giampaolo spera di recuperare Gallo, il quale oggi ha svolto una seduta differenziata. Ancora terapie, invece, per Banda e per Gaspar.

Domani ci sarà la rifinitura e, inoltre, il tecnico giallorosso presenterà la sfida di sabato sera in conferenza stampa.