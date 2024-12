Lecce Lazio, l’esultanza social di Nuno Tavares dopo il successo al Via del Mare – FOTO

Lecce Lazio, l’esultanza social di Nuno Tavares dopo il successo dei biancocelesti al Via del Marie per 2-1

Nuno Tavares ha commentato sui propri social la vittoria di ieri sera in Lecce Lazio: una vittoria importante perchè arrivata subito dopo la debacle contro l’Inter e contro una squadra in un ottimo momento di forma, come si è visto anche ieri, in cui i salentini non solo hanno pareggiato in dieci uomini, ma dopo il gol vittoria di Marusic hanno sfiorato di nuovo il pari con una grossa doppia occasione.

«Vittoria importante, andiamo avanti» il commento del terzino portoghese sulla propria pagina Instagram.