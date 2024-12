Lecce Lazio, ecco dove sarà trasmessa la gara di campionato dei biancocelesti

I biancocelesti affronteranno in trasferta al Via del Mare il Lecce che èin lotta per la salvezza. Il fischio d’inizio del match è fissato alle 20:45, sarà trasmesso in co-esclusiva su Dazn e Sky nei canali dedicati.

Inoltre, potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv.