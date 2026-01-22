Verso Lecce Lazio, ecco da chi potrebbe essere formata la coppia di centrali in trasferta. Le ultime

Verso Lecce Lazio, una partita ostica si prospetta sullo sfondo! Da chi sarà formata la coppia di centrali biancoceleste? Cosa filtra

L’attesa cresce per Lecce Lazio, sfida valida per la 22ª giornata di Serie A in programma il 24 gennaio alle ore 20:45. Una partita importante per i biancocelesti, chiamati a dare continuità e solidità in una fase delicata della stagione. In vista del match, emergono indicazioni interessanti sulla possibile formazione biancoceleste, soprattutto per quanto riguarda il reparto arretrato. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Maurizio Sarri sta valutando soluzioni quasi obbligate in difesa.

Lecce Lazio, coppia centrale senza alternative

Le indicazioni parlano chiaro: la coppia di centrali dovrebbe essere composta da Mario Gila, difensore rapido e aggressivo nell’anticipo, e Oliver Provstgaard, giovane centrale fisico e forte nel gioco aereo. Una scelta dettata più dalla necessità che dalla rotazione, considerando la situazione attuale della rosa. Al momento, infatti, non ci sarebbero alternative di ruolo in panchina, scenario che rende la gestione della gara ancora più delicata per lo staff tecnico biancoceleste.

Lecce Lazio, Patric in dubbio fino all’ultimo

L’unica possibile variabile è rappresentata da Patric, difensore esperto e jolly del reparto arretrato. Il suo recupero, però, resta in forte dubbio e verrà valutato fino a ridosso della partenza per Lecce. In caso di forfait, Sarri dovrà fare affidamento esclusivamente su Gila e Provstgaard per coprire l’intera gara.

