Lecce Lazio, parte la vendita del settore ospiti: il prezzo dei biglietti

Lecce Lazio in programma sabato 21 dicembre alle ore 20:45. Parte la vendita dei biglietti per il settore ospiti dello Stadio Via del Mare

Dalle ore 10:00 sono in vendita i tagliandi per Lecce-Lazio gara in programma sabato. Il prezzo del settore ospiti dello Stadio Via del Mare è di 19 euro. Ridotto under 14 a 9 euro.

IL COMUNICATO DEL LECCE – L’U.S. Lecce comunica che a partire dalle ore 10:00 di lunedì 16 dicembre 2024 sarà attiva la vendita dei biglietti validi per la gara del Campionato di Serie A 2024/2025 Lecce – Lazio, in programma sabato 21 dicembre alle ore 20:45.