Buon compleanno ad Artistico! Il centravanti biancoceleste compie 24 anni

Artistico celebra il suo 24esimo compleanno con la maglia della Lazio addosso: tanti auguri al centravanti di proprietà dei capitolini

Giornata speciale in casa Lazio per Gabriele Artistico, che oggi festeggia il proprio 24° compleanno. Il club biancoceleste ha voluto celebrare l’attaccante attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali ufficiali, rivolgendo al giocatore gli auguri da parte del presidente, della società, dello staff e dell’intera tifoseria.

Il centravanti arriva a questo nuovo appuntamento personale dopo stagioni utili per il suo percorso di crescita, durante le quali ha avuto la possibilità di confrontarsi con il campionato di Serie B e di maturare esperienza nel calcio professionistico. Il suo futuro resta uno dei temi da valutare nella costruzione della rosa biancoceleste.

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Il comunicato della Lazio

«Gabriele Artistico, attaccante biancoceleste, oggi spegne 24 candeline. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno».

Negli ultimi anni Gabriele Artistico ha accumulato esperienze preziose lontano da Formello, confrontandosi con realtà competitive e con le difficoltà del campionato cadetto.

Il passaggio in Serie B gli ha consentito di migliorare sotto il profilo tecnico e caratteriale, misurandosi con difensori esperti e con squadre costruite per obiettivi differenti. Un percorso utile per un attaccante ancora giovane e alla ricerca della definitiva consacrazione.

Artistico festeggia con i colori biancocelesti

Nel giorno del suo 24° compleanno, Gabriele Artistico riceve quindi l’abbraccio virtuale della Lazio e dei suoi tifosi mentre si trova in ritiro con la squadra di Gattuso. Per il centravanti si apre un nuovo anno personale e professionale, con la volontà di mettere a frutto le esperienze maturate nelle ultime stagioni e continuare a crescere. Il mercato chiarirà quale sarà la prossima tappa, ma intanto il club biancoceleste ha voluto celebrarlo con un messaggio ufficiale di auguri.