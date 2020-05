Lecce, Ds Meluso: «Necessario risolvere la situazione contratti!»

Intervenuto ai microfoni di Tmw, il Ds del Lecce Mauro Meluso ha detto la sua sulla possibile ripresa e sulla situazione contratti

«Ci sono un paio di macro criticità che devono essere risolte e che sono legate alla paventata quarantena della squadra in caso di una singola positività. Più altre cosette, che vanno disciplinate: ad esempio la deroga contrattuale oltre il 30 giugno… Non è così certo che arrivi il via libera».