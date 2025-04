Lecce, deciso il futuro di Giampaolo: il comunicato della società pugliese

Condividi via email

Il Lecce ha diramato nelle ultime ore un comunicato stampa in cui ha reso note le intenzioni in merito al futuro di mister Giampaolo

Nelle ultime ore, il Lecce ha diramato un comunicato ufficiale in merito a quella che è la posizione dell’ex allenatore del Milan, Marco Giampaolo.

LE PAROLE – L’U.S. Lecce nel ribadire, fino al termine del campionato per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza, la piena fiducia al mister Giampaolo, al suo staff ed a tutto il gruppo squadra, comunica di aver anticipato la partenza per Bergamo al fine di svolgere in loco un periodo di ritiro.