Lecce, Ceesay ai saluti: rivoluzione in casa dei giallorossi in vista della sfida con la Lazio. I salentini saranno molto diversi rispetto a quelli dello scorso anno

Come spiega Il Corriere del Mezzogiorno, anche Ceesay è vicino ai saluti col Lecce dopo la cessione di Morten Hjulmand allo Sporting Lisbona . I salentini ieri hanno annunciato l’ingaggio del mediano francese Mohamed Kaba, proveniente a titolo definitivo dal Valenciennes. Contro la Lazio, quindi, i salentini saranno molto diversi rispetto a quelli dello scorso anno avendo anche rinunciato a Umtiti e Colombo. In dubbio Gallo dopo l’infortunio subito in Coppa Italia. Il Lecce è ancora in costruzione e mancano due attaccanti, un centrocampista e un difensore. Per l’attacco il nome più gettonato resta quello di Nikola Krstovic.