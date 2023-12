Thiago Motta attacca il VAR: «Già con la Lazio una volta mi ha….»

Thiago Motta furioso attacca il VAR e poi ricorda la Lazio, ecco cosa ha detto il tecnico del Bologna e cosa c’entrano i biancocelesti

Un finale a dir poco rocambolesco ha chiuso il sipario sul tanto discusso match tra Lecce e Bologna. Nell’anticipo di questo pomeriggio infatti, i padroni di casa hanno recuperato la squadra di Thiago Motta (in vantaggio da metà ripresa) con un calcio di rigore assegnato all’ultimo secondo. Ecco il commento del tecnico rossoblù in conferenza stampa sull’arbitraggio della sfida, con tanto di citazione alla Lazio.

PAROLE – «C’era fallo su Ferguson e non è stato fischiato. Doveri è un grande arbitro, mi sorprende. Abbiamo lasciato la possibilità a Nasca al Var di fare quello che deve fare. Ricordo quello che ha fatto a Torino. Con Nasca sono sfortunato, lo ricordo anche a Spezia-Lazio, in un altro episodio. Ci sono occasioni in cui il var invece di uno strumento diventa un’arma. Sono arrabbiato, ma queste situazioni devono darci energia per lavorare e fare le cose nel modo giusto».