Leali Lazio, rivoluzione tra i pali! Mandas verso la Premier, scelto il sostituto dal Genoa

Leali Lazio, il club biancoceleste lavora con il Bournemouth alla cessione di Mandas: occhi puntati sul portiere del Genoa. I dettagli

Il calciomercato della Lazio entra nel vivo con un’operazione che riguarda da vicino la porta biancoceleste. La società capitolina è infatti impegnata a definire il futuro dei suoi estremi difensori, con un occhio attento alle sirene provenienti dalla Premier League e l’altro rivolto alle opportunità offerte dalla Serie A.

Addio Mandas: il Bournemouth accelera per l’erede greco

La notizia principale riguarda Christos Mandas. Il giovane portiere greco, che tanto bene ha fatto quando chiamato in causa nella scorsa stagione, è ormai un obiettivo concreto del Bournemouth. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la trattativa sarebbe in una fase avanzata, con il club inglese pronto a investire cifre importanti per assicurarsi il talento ellenico.

LE ULTIMISSIME DI MERCATO IN CASA LAZIO

La cessione del giocatore rappresenterebbe per i capitolini una plusvalenza significativa, ma lascerebbe scoperto il ruolo di vice-Provedel. Proprio per questo motivo, il Direttore Sportivo Fabiani si è già mosso per individuare un profilo di affidabilità ed esperienza che possa inserirsi immediatamente negli schemi di Sarri senza alterare gli equilibri dello spogliatoio.

Leali del Genoa è il nome scelto per la Lazio

Per colmare il vuoto lasciato dalla probabile partenza del greco, la Lazio avrebbe individuato in Nicola Leali il rinforzo ideale. Attualmente in forza al Genoa, l’estremo difensore vanta una lunga esperienza nel massimo campionato e nelle categorie cadette, caratteristiche che lo rendono un usato sicuro su cui fare affidamento.

Il club biancoceleste apprezza di Leali non solo le doti tecniche, ma anche la professionalità dimostrata all’ombra della Lanterna. Il profilo del portiere rossoblù risponde perfettamente all’identikit tracciato dalla dirigenza: un calciatore pronto all’uso, che conosca bene il calcio italiano e che non necessiti di lunghi periodi di adattamento.

LEGGI ANCHE: Mandas Bournemouth, si tratta con il club inglese per il portiere. Gli aggiornamenti

