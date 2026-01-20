Mandas Bournemouth, si tratta con il club inglese per il portiere. Gli aggiornamenti

Mandas Bournemouth, è in corso una trattativa per il trasferimento del portiere della Lazio in Premier League. Le ultime novità

Novità in casa Lazio per quanto riguarda il mercato invernale. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, si intensificano le trattative per la cessione del portiere greco Christos Mandas, uno dei nomi più caldi di questo mercato. Il giocatore ha manifestato la volontà di lasciare la capitale per cercare maggiore spazio e i biancocelesti stanno cercando di definire la sua partenza.

Il Bournemouth insiste per Mandas, ma la Lazio pone condizioni

La squadra che sta mostrando maggiore interesse per il portiere è il Bournemouth, che continua a insistere per un prestito con diritto di riscatto. Il club inglese ha alzato l’offerta, proponendo una cifra compresa tra i 20 e i 22 milioni di euro come diritto di riscatto. Tuttavia, la Lazio non è disposta a cedere facilmente e, pur accettando una somma inferiore (circa 17 milioni), non transige sull’obbligo di riscatto, preferendo inserire condizioni precise per completare l’affare.

La Lazio accetta il diritto condizionato per Mandas, ma l’accordo non è ancora ufficiale

La Lazio, pur restando ferma sulla condizione di obbligo di riscatto, ha fatto sapere che è disposta ad accettare un diritto condizionato, legato a un numero minimo di presenze del portiere con la maglia del Bournemouth. Questo rappresenta un punto di incontro tra le due parti, ma l’accordo non è ancora stato formalizzato. L’impressione, tuttavia, è che l’affare si farà, anche se la fumata bianca continua a slittare a causa delle trattative in corso.

Il futuro di Mandas: cosa accadrà nei prossimi giorni

L’uscita di Mandas dalla Lazio sembra ormai imminente, ma per vedere l’affare chiuso ufficialmente sarà necessario trovare un’intesa definitiva. Il portiere greco, quindi, sta vivendo un momento di attesa, mentre la Lazio valuta le ultime condizioni per chiudere una cessione che potrebbe portare nuovi rinforzi al club nella seconda metà della stagione.

