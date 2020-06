Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 5 giugno

Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 5 Giugno: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport

Prime pagine di oggi che puntano l’attenzione sull’unico nodo importante rimasto nel Protocollo della FIGC per la ripartenza: quello della quarantena. Se infatti ci dovesse essere anche solo un positivo alla ripartenza di nuovo il proseguo del campioanto sarebbe messo in discussione.

Spazio anche per il futuro di Higuain, già ai box per un affaticamento, se sarà o meno ancora legato alla Juventus. Intanto la Roma fissa il prezzo per Zaniolo: 60 milioni.