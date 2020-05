Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 3 Maggio: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport

Le prime pagine di oggi aprono con svolta in ambito allenamenti. Se infatti il Governo ha proibito agli atleti di sport di quadra di allenarsi nel proprio centro sportivo le regioni hanno dato il via libera. Prima l’Emilia-Romagna poi la Campania, la Sardegna e alla fine anche il Lazio dal 6 maggio. Gli atleti potranno quindi tornare ad allenarsi, seppur in maniera individuale.