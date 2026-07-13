News
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 13 luglio
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 13 luglio: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport
La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto).
Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola:
News
Calciomercato Lazio, la Fiorentina sonda Nuno Tavares: nuova possibile cessione per finanziare gli acquisti?
Calciomercato Lazio, la viola pensa a Tavares per rinforzare le corsie laterali: le ultime sulle trattative imbastite dai biancocelesti per...
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 13 luglio
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 13 luglio: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta...
Accelerata per Doekhi! Fabiani vicino al colpo a parametro zero secondo Fabrizio Romano
Danilho Doekhi può diventare il nuovo rinforzo per la difesa della Lazio: Gennaro Gattuso aspetta rinforzo dopo l’addio di Gila...