Calciomercato Lazio, la Fiorentina sonda Nuno Tavares: nuova possibile cessione per finanziare gli acquisti?

Calciomercato Lazio, la viola pensa a Tavares per rinforzare le corsie laterali: le ultime sulle trattative imbastite dai biancocelesti per la rosa di Gattuso

Il futuro di Nuno Tavares potrebbe diventare uno dei temi più importanti delle prossime settimane di calciomercato della Lazio. Secondo quanto affermato su X da Alfredo Pedullà, la Fiorentina avrebbe effettuato un sondaggio per l’esterno portoghese, valutato come possibile rinforzo per la fascia sinistra.

Al momento non viene segnalata una trattativa avanzata, ma il nome del classe 2000 sarebbe entrato nelle riflessioni della società viola. La Fiorentina potrebbe comunque prendere in considerazione anche altri profili, compresi alcuni calciatori provenienti dalla Premier League. La pista relativa a Nuno Tavares resta quindi da monitorare, soprattutto considerando la necessità della Lazio di completare alcune operazioni in uscita prima di investire nuovamente sul mercato.

Ultimissime Lazio LIVE: le conferenze stampa di Gattuso e di Fabiani, le novità su Comuzzo e molto altro

Nuno Tavares sondato dalla Fiorentina

La viola avrebbe raccolto informazioni su Nuno Tavares, senza però aver ancora avviato un vero e proprio negoziato con la Lazio. Il portoghese rappresenterebbe un’opzione per aumentare spinta, velocità e profondità sulla corsia mancina.

La situazione del portoghese potrebbe attirare ulteriori interessamenti nel corso della sessione estiva. Il giocatore capitolino conserva infatti un mercato potenzialmente ampio, grazie all’età, alle qualità atletiche e all’esperienza maturata in diversi campionati europei.

Nuno Tavares: tra Fiorentina e possibili nuove pretendenti

La Fiorentina rappresenta al momento una delle squadre che hanno mostrato interesse per Nuno Tavares, ma il quadro potrebbe cambiare rapidamente. Le caratteristiche dell’esterno potrebbero infatti attirare altri club italiani o stranieri.

Il sondaggio viola costituisce soltanto un primo segnale e non permette ancora di parlare di una trattativa vicina alla chiusura. Le prossime settimane serviranno a capire se la Fiorentina deciderà di approfondire i contatti oppure se si orienterà sui profili provenienti dalla Premier League. Nel frattempo i capitolini osservano la situazione. Un’offerta adeguata potrebbe trasformare l’esterno in una delle ultime cessioni utili ad accrescere il budget da reinvestire sul mercato.