Nuova suggestione in casa Lazio alla ricerca di un centrale per sostituire Gila! Tutti i i dettagli su Doekhi, osservato da Fabiani per Gattuso

La Lazio continua a valutare diversi profili per completare la propria difesa e tra le opportunità più interessanti figura Danilho Doekhi, centrale olandese rimasto svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con l’Union Berlino. Il contratto del giocatore con il club tedesco è scaduto il 30 giugno 2026, rendendolo libero di accordarsi con una nuova società senza il pagamento del cartellino.

Nato a Rotterdam il 30 giugno 1998 e di origini surinamesi, Doekhi è un difensore di piede destro alto 1,90 metri. La sua struttura fisica, l’efficacia nei duelli e la pericolosità nel gioco aereo lo rendono un profilo potenzialmente adatto alle esigenze della squadra biancoceleste.

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La carriera e le caratteristiche di Doekhi

Danilho Doekhi è cresciuto nel settore giovanile dell’Excelsior, società con la quale ha esordito nel calcio professionistico. Successivamente è entrato nel vivaio dell’Ajax, giocando prevalentemente con la seconda squadra del club di Amsterdam.

La tappa decisiva per la sua crescita è stata quella al Vitesse, dove ha trovato continuità e responsabilità. Con il passare delle stagioni è diventato uno dei punti di riferimento della formazione olandese, indossando anche la fascia da capitano e attirando l’attenzione di diverse società europee.

Nell’estate del 2022 si è trasferito a parametro zero all’Union Berlino, iniziando un’esperienza durata quattro stagioni. In Germania si è imposto stabilmente nella massima serie, diventando uno degli elementi centrali della retroguardia del club della capitale.

Doekhi e l’esperienza accumulata tra Bundesliga e coppe europee

Con l’Union Berlino ha maturato una notevole esperienza in Bundesliga e nelle competizioni internazionali. Il difensore ha infatti disputato partite in Champions League ed Europa League, confrontandosi con avversari di alto livello.

Nell’ultima stagione ha totalizzato 34 presenze nel campionato tedesco, segnando anche cinque reti. Numeri che confermano la sua capacità di incidere sui calci piazzati e di rappresentare una minaccia costante nell’area avversaria.

Il suo valore di mercato è stimato intorno ai 13 milioni di euro, ma l’assenza di un costo per il cartellino non significa che l’operazione sarebbe priva di difficoltà. La Lazio dovrebbe infatti trovare un’intesa sull’ingaggio e sulle eventuali commissioni.

Doekhi sarebbe l’arma in più per la difesa biancoceleste?

Il suo arrivo garantirebbe alla Lazio centimetri, forza fisica ed esperienza internazionale. Pur essendo ancora nel pieno della maturità agonistica, il classe 1998 ha già accumulato numerose presenze tra Olanda e Germania.

Un altro elemento da considerare è la sua familiarità con il gol. Durante gli anni trascorsi all’Union Berlino, il difensore ha dimostrato di poter sfruttare la propria elevazione nelle situazioni da calcio d’angolo e punizione laterale.

La pista resta da monitorare, ma il profilo appare coerente con la ricerca di un centrale pronto e affidabile. Doekhi rappresenta una delle occasioni più interessanti tra gli svincolati: la Lazio valuta la possibilità di aggiungere alla propria retroguardia un giocatore abituato alla Bundesliga e alle principali competizioni europee.