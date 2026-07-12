Accelerata per Doekhi! Fabiani vicino al colpo a parametro zero secondo Fabrizio Romano

Danilho Doekhi può diventare il nuovo rinforzo per la difesa della Lazio: Gennaro Gattuso aspetta rinforzo dopo l’addio di Gila e Romagnoli

La Lazio accelera sul mercato e prepara un nuovo innesto per il reparto difensivo. Il nome in cima alla lista del direttore sportivo Angelo Fabiani è quello di Danilho Doekhi, centrale olandese attualmente svincolato e quindi disponibile a parametro zero.

Secondo quanto confermato in queste ore dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, le trattative tra il club biancoceleste e l’entourage del giocatore starebbero avanzando in maniera positiva. La società capitolina sarebbe ottimista sulla possibilità di raggiungere presto un accordo definitivo, regalando così un nuovo difensore a Gennaro Gattuso senza dover sostenere alcun costo per il cartellino.

L’operazione rientra nella strategia della Lazio, intenzionata a rinforzare la rosa cercando opportunità sostenibili dal punto di vista economico. L’arrivo di Doekhi consentirebbe alla dirigenza di aggiungere qualità ed esperienza al centro della retroguardia, preservando contemporaneamente risorse utili per gli interventi negli altri reparti.

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Doekhi, trattativa in fase avanzata con la Lazio

I contatti per Danilho Doekhi sarebbero entrati in una fase particolarmente concreta. La Lazio ha intensificato il dialogo con il difensore e sta lavorando sugli ultimi aspetti necessari per definire l’intesa contrattuale.

Il club biancoceleste vuole provare a chiudere rapidamente, evitando l’inserimento di altre società interessate a un centrale disponibile senza indennizzo. La condizione di svincolato rende infatti il profilo dell’olandese particolarmente appetibile sul mercato, soprattutto per le squadre alla ricerca di un rinforzo immediatamente pronto.

L’ottimismo segnalato da Fabrizio Romano rappresenta un’indicazione importante, anche se l’operazione dovrà essere completata attraverso l’accordo definitivo e la successiva firma sul contratto.

Danilho Doekhi, Fabiani punta al colpo senza esborso per il cartellino

Il lavoro di Angelo Fabiani è orientato verso un’operazione che possa garantire un buon equilibrio tra esigenze tecniche e sostenibilità finanziaria. L’ingaggio di Doekhi a parametro zero permetterebbe alla Lazio di evitare un investimento significativo per l’acquisto del cartellino.

La società dovrebbe naturalmente sostenere i costi legati allo stipendio, alle commissioni e all’eventuale premio alla firma, ma avrebbe comunque la possibilità di inserire in rosa un difensore centrale senza trattare il prezzo con un altro club.

Questa soluzione consentirebbe alla dirigenza di destinare il budget disponibile ad altre priorità individuate sul mercato. Recuperare margini economici può infatti diventare determinante nella costruzione di una rosa più completa e competitiva.