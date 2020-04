Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 12 Aprile

Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 12 Aprile: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport

Prime pagine che in questa giornata di Pasqua aprono con quello che potrà essere il ritorno in campo della Serie A. Di sicuro fino al 3 maggio nessuno potrà allenarsi ma intanto le società stanno richiamando alla base i calciatori che si trovano all’estero e che quando torneranno in Italia saranno sottoposti a visita oltre alla quarantena obbligatoria.

La prima di Tuttosport titola invece con le possibili date della ripresa della stagione.