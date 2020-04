Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi – 11 Aprile

Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi, 11 Aprile: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport

Prime pagine di oggi che aprono con il nuovo decreto emanato nella serata di ieri da Giuseppe Conte. Misure restrittive prorogate fino al 3 maggio, riapertura di alcune attività dopo Pasqua. Questo vuol dire quindi stop anche ad una possibile ripresa degli allenamenti che quindi dovrebbe così slittare al 4 maggio.

Spazio anche per la polemica nata in Portogallo dagli allenamenti svolti in forma prima sta da Cristiano Ronaldo. Continua invece il tiro alla corda tra Lega e Aic per quanto riguarda il taglio degli stipendi.