Le PAGELLE di Fiorentina Lazio: i voti ottenuti dai giocatori biancocelesti nel match del Franchi contro la squadra di Montella

Pagelle Fiorentina Lazio / Di seguito, i voti ottenuti dai giocatori della Lazio nel match contro la Fiorentina, terminato 2-1 in favore dei capitolini:

STRAKOSHA: Al 14′ si esalta su una conclusione di Chiesa, ma più tardi non può nulla sul tiro dello stesso figlio d’arte. Sempre attento, anche se i viola non lo impensieriscono molto. VOTO:6.

PATRIC: Partita elementare la sua, anche se non sfigura affatto. Contiene Ribery come può e l’ex Barcellona non delude la fiducia del proprio mister. VOTO:6.

ACERBI: Ribery e Chiesa non sono due clienti facili ma il numero 33 laziale riesce ad arginare abbastanza bene le loro azioni offensive. VOTO:6.

RADU: Al 27′ perde Federico Chiesa che, su assist di Ribery, segna la rete del pari. Per il resto sbaglia poco. Prestazione non del tutto sufficiente. VOTO:5,5.

LAZZARI: Viene cercato con costanza dai propri compagni e si guadagna anche un apparente rigore poi non fischiato dall’arbitro Guida. La trasferta scozzese pesa e non poco. VOTO:5,5.

MILINKOVIC-SAVIC: Una partita veramente da horror quella del serbo, essendo anche in tema Halloween. Insufficiente, l’ex Genk può e deve dare assolutamente di più, è stato in ombra per tutta la durata della sua partita. VOTO:4,5. (53′ PAROLO: Si vede pochissimo, non incide sulla partita. VOTO:5,5).

LUCAS LEIVA: Tappa le falle come al suo solito, anche se il centrocampo viola non è dei più deboli. La stanchezza è evidente considerando anche l’impegno europeo. VOTO:6.

LUIS ALBERTO: Uno dei migliori della partita, i suoi passaggi sono sempre esatti e le idee non mancano mai. Guadagna anche il rigore del 3-1. Il Mago sta tornando con costanza sui propri standard. VOTO:6,5.

LULIC: Mette la propria esperienza al servizio della squadra, è uno dei fedelissimi di mister Inzaghi e non è un caso che sia sempre tra i titolari ma gli ultimi 15′ del primo tempo la sua prestazione è notevolmente calata. Al 52′ sventa una pericolosa azione della Fiorentina anticipando Lirola e sei minuti dopo tenta una potente conclusione dalla distanza ma l’estremo difensore viola è attento e respinge. VOTO:6. (60′ LUKAKU: Il suo ingresso non cambia l’andamento del match fino all’88’, quando serve un cross al bacio per la testa di Immobile ed entra anche nell’azione del rigore. VOTO:6,5).

CORREA: Al 22′ mette a segno la rete dell’1-0 saltando nettamente Dragowski. Dribbla l’avversario con costanza e spesso è protagonista di azioni personali. Uno dei più attivi sponda Lazio. VOTO:6,5. (78′ CAICEDO: Sbaglia il rigore del possibile 3-1 in favore della Lazio. VOTO: 5,5).

IMMOBILE: Al 22′ serve a Correa un assist al bacio che l’argentino fortunatamente non spreca. In ombra per tutto il resto del match fino all’88’, quando di testa porta in vantaggio la Lazio. VOTO:7.

ALL. INZAGHI: La sua Lazio viene dall’impegno scozzese contro il Celtic e la mancanza di freschezza è abbastanza evidente. I biancocelesti quando ripartono sono davvero letali, l’intesa Correa-Luis Alberto-Immobile è eccellente. Pesca la carta Lukaku che si rivela esatta. Ora testa al Torino. VOTO:6,5.