Le pagelle de Il Messaggero: Marusic devastante, Correa delude

All’indomani della vittoria della Lazio sul Cagliari per 0-2, ecco le pagelle de Il Messaggero.

La Lazio batte il Cagliari all’esordio in campionato. 0-2 il punteggio ottenuto dagli uomini di Inzaghi alla Sardegna Arena, grazie alle reti di Manuel Lazzari nel primo tempo e Ciro Immobile nella ripresa.

Ecco le pagelle del migliore e peggiore in campo secondo l’edizione odierna de Il Messaggero:

Marusic 7,5: Subito una strepitosa percussione di forza a sinistra, sfonda e mette Lazzari davanti alla porta. Replica lanciandosi di tacco nella ripresa. Devastante.

Correa 5,5: Cammina in campo. Colpisce a porta vuota il palo, per fortuna il gol sarebbe stato annullato per fuorigioco. Svogliato.