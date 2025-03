Le Bihan, le parole della calciatrice dopo il Sassuolo

Condividi via email

Le Bihan, la calciatrice biancoceleste esterna la sua gioia per la vittoria pesante di ieri della Lazio contro il Sassuolo: le sue parole e considerazioni

Alla luce della vittoria pesante della Lazio Women di ieri contro il Sassuolo, che permette alle biancocelesti di prendere altri tre punti pesanti in ottica poule salvezza, ha parlato Le Bihan decisiva nel 2-0 finale contro le neroverdi.

La calciatrice ai microfoni del canale ufficiale del club rilascia e esterna a riguardo queste sue considerazioni. Ecco cos ha detto

PAROLE – La cosa importante è vincere, abbiamo avuto una partita complicata la scorsa settimana. Sono contenta del gol e degli assist, ma la cosa più importante erano i tre punti. Siamo più mature e questo la fa differenza. Sono felice del risultato e del fatto che non abbiamo preso gol, dobbiamo vincere la poule salvezza. La partita contro il Como ha fatto male perché il risultato non era giusto. Ora c’è la sosta, spingeremo a partire da martedì per le prossime quattro partite