Lazzari: «Vi spiego perché azzecco due cross su dieci»

Lazzari, l’ex Spal ha tenuto la conferenza stampa della vigilia in vista della gara di domani contro l’Atletico di Simeone

In conferenza stampa Lazzari ha rilasciato alcune dichiarazioni soffermandosi sui cross che effettua durante una gara, ecco cos ha detto

CROSS – «Sono tre anni che lavoro con il mister, siamo andati un po’ a periodi. Cambiare ruolo ci vuole tanto lavoro, non è stato assolutamente facile. Quest’anno mi sento molto meglio, più a mio agio. Ora penso molto più a difendere prima che attaccare, mi concentro più sulla fase difensiva. In allenamento vado sempre a mille all’ora. Arrivo dieci volte sul fondo e azzecco due cross, ma non è facile dopo centro metri di campo arrivare ludici per fare assist».