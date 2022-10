Lazzari, Sarri può sorridere: il terzino è di nuovo disponibile

Dopo lo stop con il Verona, Maurizio Sarri ritrova Lazzari. Ora il tecnico della Lazio ha di nuovo la sua arma in più

Era l’11 settembre, giorno della sfida vinta 2-0 contro il Verona, quando Lazzari si è infortunato. Il peggio però ora è alle spalle.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, nella sfida di oggi contro lo Spezia, Sarri riavrà s disposizione l’ex Spal, che ormai è una sorta di arma in più. Il terzino, dal canto suo, è pronto per il rilancio e per riprendersi la fascia destra.