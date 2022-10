Lazzari: «Il campo mi è mancato moltissimo. Tour de force? Partiamo con il piede giusto oggi»

Lazzari ha parlato nel pre partita di Lazio-Spezia: queste le dichiarazioni dell’esterno della Lazio

CONDIZIONE – «Mi è mancato moltissimo il campo, per noi calciatori è un qualcosa di magico. Mi sono fermato solo poche partite, oggi rientro e spero di aiutare la squadra».

LAZIO-SPEZIA – «Le gare dopo la sosta della nazionali sono sempre un punto interrogativo, però siamo reduci dalla grande prestazione contro la Cremonese e proveremo a dare continuità».

TOUR DE FORCE – «Oggi inizia il tour de force fino alla sosta del Mondiale alla quale dobbiamo arrivare più in alto possibile in classifica. Bisogna preparare ogni partita nello stesso modo e con la stessa determinazione, sia in campionato che in Europa League. Vogliamo partire già da oggi con il piede giusto».

Le parole del giocatore a DAZN:

PAROLE – «Sto bene, ho avuto buone sensazioni, oggi spero di dare una grande mano alla squadra e portare a casa una grande vittoria».

Le parole del giocatore a Sky:

PAROLE – «Dietro a questa crescita c’è un anno di lavoro con il mister, l’anno scorso era tutto nuovo e ora i frutti iniziano a vedersi e siamo felicissimi. Dobbiamo continuare con questa mentalità, aggressività e voglia».