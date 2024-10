Lazzari out, in Juve Lazio tocca a Marusic: quasi due mesi dopo in Serie A

Lazzari con ogni probabilità non sarà a disposizione per Juventus Lazio, mister Baroni si affiderà quindi a Marusic

L’infortunio accusato da Manuel Lazzari in Lazio Empoli, lo porterà con ogni probabilità a saltare il match contro la Juventus. Per quell’occasione e, forse anche per le gare appena successive, toccherà ad Adam Marusic sulla destra.

Il montenegrino, attualmente impegnato con la propria Nazionale, non parte titolare in Serie A dal 24 agosto a Udine. Nel frattempo ha collezionato due apparizioni dal primo minuto in Europa League. Mister Baroni sarà quindi costretto a spezzare la coppia di terzini fino a questo momento vincente composta da Lazzari e Tavares.

Il numero 77, nel match di domenica all’Olimpico, è entrato bene in partita, sperando che dia le stesse riposte anche nelle prossime uscite.