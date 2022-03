Lazzari o Hysaj? La scelta di Sarri per la fascia contro la Roma

Era uno dei grandi dubbi della vigilia: meglio mettere Lazzari o Hysaj contro la Roma? La scelta di Sarri

Hysaj o Lazzari, Lazzari o Hysaj. Chi schierare sulla fascia dal primo minuto era il grande dubbio della vigilia di Roma-Lazio.

Maurizio Sarri ci ha pensato fino all’ultimo e ha optato per il terzino albanese, che ha conquistato una maglia da titolare a discapito dell’ex Spal. Scelta più conservativa per il tecnico biancoceleste che – come detto in conferenza stampa – non vuole sparare subito tutte le sue cartucce.