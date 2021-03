Lazzari, nessuna frattura. Solo una lussazione, contro l’Udinese ci sarà

Buone notizie per Manuel Lazzari. Nessuna frattura al dito, solo una lussazione: contro l’Udinese, l’esterno ci sarà

Buone notizie in casa Lazio per Manuel Lazzari. Dopo un infortunio muscolare l’esterno è tornato in campo col Bayern, ma ha dovuto lasciare il campo a causa di un infortunio al dito dopo uno scontro con Gnabry.

Gli esami svolti ieri hanno evidenziato una lussazione del mignolo della mano sinistra. Nessuna frattura, come evidenzia il Corriere dello Sport, e dunque nessuno stop. Contro l’Udinese l’esterno sarà in campo.