Lazzari, l’uomo in più per il rush finale

Manuel Lazzari potrebbe l’uomo in più della Lazio di Maurizio Sarri in questo rush finale di una stagione non fortunatissima per lui.

L’ex Spal infatti ha dovuto fare i conti con un adattamento non semplicissimo ai nuovi schemi e dettami tattici, a cui si sono aggiunti alcuni problemi fisici. Ma ora, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, in queste ultime partite può davvero essere lui l’arma in più per conquistare l’Europa.