Lazzari Lazio (Radiosei), la clamorosa indiscrezione: avrebbe chiesto la cessione! I dettagli

Lazzari Lazio, non solo Anderson e Luis Alberto ma anche l’ex Spal rischia di lasciare la Lazio: a riportare la notizia è Radiosei

Ad alimentare la tensione in casa Lazio dopo le burrascose dichiarazioni post Salernitana di Luis Alberto ci sarebbe anche la situazione di Lazzari. Secondo quanto riporterebbe Radiosei, l’ex Spal avrebbe chiesto al suo agente di lavorare affinché lui lasci il club in estate, per affrontare una nuova avventura.

Il calciatore ha avuto secondo quanto prosegue l’emittente radio, di confrontarsi oggi col suo manager e alla società è stata indicata la volontà del numero 29 che, nonostante la scadenza del contratto fissata per il 2027.