Lazzari: «C’era voglia di rivalsa, oggi abbiamo festeggiato noi»

Manuel Lazzari ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l’Atalanta. Le sue parole.

RIVINCITA – «C’era voglia di rivalsa dopo la partita di mercoledì visto che non meritavamo la sconfitta. Sapevamo che oggi sarebbe stata tosta contro una squadra che va ai duemila. Sapevamo quello che dovevamo fare in campo e l’abbiamo dimostrato»

TENSIONE – «Cose che capitano in campo. Loro hanno festeggiato mercoledì, noi oggi. Sono cose che rimangono in campo, siamo contenti per la quinta vittoria consecutiva. Dobbiamo continuare così, abbiamo un bel ritmo»

SEMPRE PRESENTE – «Durante la settimana devi curare il tuo corpo. Ci sono dei momenti in cui devi gestirti, tanti di noi hanno giocato con antidolorifici. Arriviamo da un ciclo intenso»

NAZIONALE – «Non sono cose che decido io, voglio dare tutto quello che ho per la Lazio poi se arriverà la chiamata del ct sarò ancora più contento»