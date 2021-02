Lazzari, la caduta in area e il «non è rigore»: i social lo elogiano

Manuel Lazzari protagonista di un bel gesto in Atalanta-Lazio: caduto in area, il biancoceleste fa segno che non è rigore

Livello di sportività: Manuel Lazzari. Il giocatore biancoceleste è stato protagonista di un bellissimo gesto di fair play in Atalanta Lazio.

Caduto a terra in area di rigore, mentre i compagni chiedono il rigore, l’esterno si rivolge all’arbitro, facendo il gesto “no” con le mani. Nessun rigore, l’esterno è caduto da solo e lo fa sapere al direttore di gara. In rete tanti i messaggi che elogiano l’ex Spal: d’altronde nel calcio odierno, vedere un gesto simile, non è molto comune.